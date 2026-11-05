Instagram объявил о выходе версии приложения для редактирования коротких видео Edits для компьютеров Mac. Она рассчитана на более сложные проекты, для которых нужны большой экран, мышь и клавиатура. Об этом сообщает TechCrunch.

Инструменты для монтажа

Настольная версия Edits имеет многодорожечную временную шкалу, ключевые кадры для переходов и отображение звуковых волн, что помогает точнее монтировать видео. Пользователи также смогут импортировать собственные файлы шрифтов, настраивать горячие клавиши или переносить их из другого программного обеспечения для монтажа.

В приложении доступны лицензированная музыка и музыка без роялти, звуковые и видеоэффекты, а также автоматические субтитры на нескольких языках. Сохраненные в мобильном Edits аудио- и текстовые стили будут синхронизироваться с версией для Mac.

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Публикация без переноса файлов

Авторы смогут публиковать ролики в Instagram непосредственно из настольного редактора, используя встроенные функции отметки пользователей и добавления геолокации. Компания отмечает, что это устраняет необходимость загружать смонтированный на компьютере файл, переносить его на телефон и дополнительно редактировать перед публикацией.

Edits будет поддерживать горизонтальный и вертикальный форматы видео и экспортировать ролики без водяных знаков в разрешении 4K — для распространения на различных платформах или личного использования. Instagram планирует обновлять настольный редактор еженедельно и работает над возможностью бесшовно редактировать один проект на компьютере и мобильном устройстве. Компания также продолжит развивать мобильное приложение Edits, которым, по ее данным, пользуются более 50 миллионов авторов.

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