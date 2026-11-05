Польша обеспечит военных камуфляжем K03 «Рысь» до 2029 года — RMF24

В Польше представили новый камуфляж полевой формы K03 «Рысь», который должен постепенно заменить образец «Пантера», используемый с 1993 года. До конца 2029 года каждый военнослужащий Войска Польского должен получить форму в новом камуфляже, сообщает RMF24.

Два образца формы параллельно

Переход не будет означать немедленный отказ от «Пантеры». Представители Войска Польского отметили, что на складах имеются запасы такой формы для резервистов с мобилизационным назначением. Их должны использовать в течение пяти лет, поэтому некоторое время в войсках будут параллельно применяться два образца камуфляжа.

Новый образец представил Военный исследовательско-внедренческий центр служебной одежды в Лодзи. По словам коменданта центра полковника Марека Тшонека, форму разрабатывали после нескольких лет испытаний с участием нескольких сотен военнослужащих 6-й воздушно-десантной дивизии, 25-й бригады воздушной кавалерии, 21-й Подгальской стрелковой бригады и сил специального назначения. После замечаний военнослужащих прототип пять раз меняли и совершенствовали.

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Шесть цветов для хвойного леса

Разработчики объяснили, что рисунок K03 напоминает фон польского хвойного леса. В нем использовали шесть цветов, нанесенных слоями, чтобы создать плавные переходы оттенков и размыть границы между ними. По замыслу авторов, это должно усложнить обнаружение военнослужащего в такой форме.

Новый комплект позволяет отдельно подобрать куртку и брюки, а также предусматривает мужские и женские версии. Разработчики заявили о его воздухопроницаемости и устойчивости к разрывам, истиранию и выцветанию. Первыми K03 «Рысь» получат 6-я воздушно-десантная дивизия и 25-я бригада воздушной кавалерии. Уже в этом году планируют изготовить более 12 тысяч комплектов, а в следующем — полмиллиона. Ежегодная потребность польского войска составляет 200 тысяч новых комплектов формы.

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