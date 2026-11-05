波兰将在2029年前为军人配发K03“猞猁”迷彩服——RMF24

波兰展示了新型K03“猞猁”野战制服迷彩，该迷彩将逐步取代自1993年起使用的“豹”式迷彩。据RMF24报道，到2029年底，波兰武装部队的每一名军人都应获得采用新迷彩的制服。

两种制服样式并行使用

过渡并不意味着立即放弃“豹”式迷彩。波兰武装部队代表指出，仓库中仍储备着供具有动员任务的预备役人员使用的此类制服。这些库存将在五年内使用，因此军队将在一段时间内并行使用两种迷彩样式。

这一新样式由位于罗兹的军用制式服装研究与实施中心展示。该中心指挥官马雷克·特绍内克上校表示，这款制服经过数年的测试研发，测试有来自第6空降师、第25空中骑兵旅、第21波德哈尔步枪旅和特种部队的数百名军人参与。在听取军人的意见后，原型被修改和改进了五次。

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适用于针叶林的六种颜色

开发人员解释说，K03图案类似于波兰针叶林的背景。其采用六种颜色分层叠加，以形成色调的平滑过渡并模糊彼此之间的边界。按照设计者的构想，这将增加发现身着这种制服军人的难度。

新套装可分别选择上衣和裤子，并设有男款和女款。开发人员表示，它具有透气性，并耐撕裂、耐磨损和耐褪色。第6空降师和第25空中骑兵旅将率先获得K03“猞猁”迷彩服。今年计划生产超过1.2万套，明年生产50万套。波兰军队每年需要20万套新制服。

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