塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯表示，该国希望解决英国在该岛军事基地的地位问题。他说，英国政府并未排除讨论这一问题的可能性，Cyprus Mail报道。

塞浦路斯总统的立场

赫里斯托祖利季斯在接受英国媒体《观察家报》采访时表示，必须结束与这些基地有关的殖民遗产。同时，他强调，这一立场并非反英情绪的表现。

总统没有说明塞浦路斯将寻求哪些具体改变。他表示，该国有不同的选择，但出于对英国政府的尊重，不会进行公开谈判。

伦敦对基地问题的立场

3月2日，一架无人机袭击英国皇家空军阿克罗蒂里空军基地后，该问题再次成为关注焦点。Cyprus Mail指出，这很可能是一架伊朗“沙赫德”无人机，据该媒体的说法，该无人机由真主党从黎巴嫩发射。

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袭击发生后，赫里斯托祖利季斯称这些基地是殖民主义的后果，并承诺在地区危机结束后与伦敦讨论其地位。此前，《每日电讯报》报道称，他希望重新审视1960年条约下的安全安排。

英国国防大臣阿利斯泰尔·卡恩斯公开表示，基地的法律地位不容谈判，也没有考虑移交对这些基地的主权。他说，伦敦的优先事项是与塞浦路斯合作。

有关英国重返欧盟的表态

此外，赫里斯托祖利季斯称，英国可能重返欧盟是对双方都有利的一步。他表示，欧盟全部27个成员国都会欢迎这种可能性，但他预计伦敦不会在未来两年内提交申请。

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