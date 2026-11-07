Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что страна стремится урегулировать статус британских военных баз на острове. По его словам, правительство Великобритании не исключило обсуждения этого вопроса, сообщает Cyprus Mail.

Позиция президента Кипра

В интервью британскому изданию The Observer Христодулидис заявил, что необходимо положить конец колониальному наследию, связанному с базами. В то же время он подчеркнул, что такая позиция не является проявлением антибританских настроений.

Президент не уточнил, каких именно изменений будет добиваться Кипр. Он сказал, что у страны есть различные варианты, однако из уважения к британскому правительству она не будет вести публичные переговоры.

Позиция Лондона по базам

Вопрос вновь оказался в центре внимания после удара беспилотника по авиабазе Королевских военно-воздушных сил Великобритании Акротири 2 марта. Cyprus Mail отмечает, что это, скорее всего, был иранский дрон Shahed, который, по версии издания, группировка «Хезболла» запустила из Ливана.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

После атаки Христодулидис назвал базы следствием колониализма и пообещал обсудить их статус с Лондоном после завершения регионального кризиса. Ранее The Telegraph сообщала, что он стремился пересмотреть договоренности по безопасности в соответствии с договором 1960 года.

Министр обороны Великобритании Алистер Карнс публично заявил, что правовой статус баз не подлежит переговорам, а передача суверенитета над ними не рассматривается. По его словам, приоритетом Лондона является сотрудничество с Кипром.

Заявления о возвращении Великобритании в ЕС

Отдельно Христодулидис назвал возможное возвращение Великобритании в Европейский Союз взаимовыгодным шагом. Он сказал, что все 27 государств-членов ЕС приветствовали бы такую возможность, хотя не ожидает подачи Лондоном заявки в течение ближайших двух лет.

Читай нас в