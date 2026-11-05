Польща до 2029 року забезпечить військових камуфляжем K03 Рись — RMF24

У Польщі представили новий камуфляж польових одностроїв K03 «Рись», який має поступово замінювати зразок «Пантера», що використовується з 1993 року. До кінця 2029 року кожен військовослужбовець Війська Польського має отримати однострій у новому камуфляжі, повідомляє RMF24.

Два зразки одностроїв паралельно

Перехід не означатиме негайної відмови від «Пантери». Представники Війська Польського зазначили, що на складах є запаси таких одностроїв для резервістів із мобілізаційним призначенням. Їх мають використати протягом п’яти років, тому певний час у війську паралельно застосовуватимуть два зразки камуфляжу.

Новий зразок презентував Військовий дослідницько-впроваджувальний центр службового одягу в Лодзі. За словами коменданта центру полковника Марека Тшонека, однострій розробляли після кількох років випробувань за участю кількох сотень військових 6-ї повітрянодесантної дивізії, 25-ї повітряної кавалерійської бригади, 21-ї Підгальської стрілецької бригади та сил спеціального призначення. Після зауважень військових прототип п’ять разів змінювали та вдосконалювали.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Шість кольорів для хвойного лісу

Розробники пояснили, що малюнок K03 нагадує тло польського хвойного лісу. У ньому застосували шість кольорів, накладених шарами, щоб створити плавні переходи відтінків і розмити межі між ними. За задумом авторів, це має ускладнити виявлення військового в такому однострої.

Новий комплект дає змогу окремо підібрати блузу та штани, а також передбачає чоловічі й жіночі версії. Розробники заявили про його повітропроникність і стійкість до розривів, стирання та вицвітання. Першими K03 «Рись» отримають 6-та повітрянодесантна дивізія та 25-та повітряна кавалерійська бригада. Ще цього року планують виготовити понад 12 тисяч комплектів, а наступного — пів мільйона. Щорічна потреба польського війська становить 200 тисяч нових одностроїв.

Читай нас у