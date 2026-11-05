Polska wyposaży żołnierzy w kamuflaż K03 Ryś do 2029 roku — RMF24

W Polsce zaprezentowano nowy kamuflaż mundurów polowych K03 „Ryś”, który ma stopniowo zastępować wzór „Pantera”, używany od 1993 roku. Do końca 2029 roku każdy żołnierz Wojska Polskiego ma otrzymać mundur w nowym kamuflażu, informuje RMF24.

Dwa wzory mundurów równolegle

Przejście nie będzie oznaczało natychmiastowej rezygnacji z „Pantery”. Przedstawiciele Wojska Polskiego zaznaczyli, że w magazynach znajdują się zapasy takich mundurów dla rezerwistów z przydziałem mobilizacyjnym. Mają zostać wykorzystane w ciągu pięciu lat, dlatego przez pewien czas w wojsku będą równolegle stosowane dwa wzory kamuflażu.

Nowy wzór zaprezentowało Wojskowe Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Służby Mundurowej w Łodzi. Według komendanta centrum, pułkownika Marka Trzonka, mundur opracowywano po kilku latach testów z udziałem kilkuset żołnierzy 6. Dywizji Powietrznodesantowej, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, 21. Brygady Strzelców Podhalańskich oraz sił specjalnych. Po uwagach żołnierzy prototyp pięć razy zmieniano i udoskonalano.

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Sześć kolorów dla lasu iglastego

Twórcy wyjaśnili, że wzór K03 przypomina tło polskiego lasu iglastego. Zastosowano w nim sześć kolorów nakładanych warstwami, aby stworzyć płynne przejścia odcieni i rozmyć granice między nimi. Zgodnie z założeniem autorów ma to utrudniać wykrycie żołnierza w takim mundurze.

Nowy komplet umożliwia osobny dobór bluzy i spodni, a także przewiduje wersje męskie i damskie. Twórcy oświadczyli, że jest on przewiewny oraz odporny na rozdarcia, ścieranie i blaknięcie. Jako pierwsi K03 „Ryś” otrzymają 6. Dywizja Powietrznodesantowa i 25. Brygada Kawalerii Powietrznej. Jeszcze w tym roku planowana jest produkcja ponad 12 tysięcy kompletów, a w przyszłym — pół miliona. Roczne zapotrzebowanie polskiego wojska wynosi 200 tysięcy nowych mundurów.

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