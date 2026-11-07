DataVita调整苏格兰AI中心供电计划——《卫报》

DataVita调整了位于苏格兰埃尔德里附近查珀尔霍尔的一座大型人工智能数据中心的供电计划。该综合设施现在将完全由英国国家电网供电，尽管该公司此前曾表示，将通过直接连接获得超过1吉瓦的可再生能源电力容量。

《卫报》报道了该计划的修订情况。DataVita表示，未来太阳能和风力发电站可能会接入这些数据中心。该公司称，来自电网的供电将根据可再生电力采购协议进行。

此前的承诺

DataVita此前表示，位于拉纳克郡的项目将获得1吉瓦绿色能源——这相当于一座小型核反应堆或英国最大风电场的发电容量。在《卫报》提出疑问后，该公司指出，这样的安排取决于商业协议的达成、规划程序、电网接入和审批。

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该项目计划在拉纳克郡设立人工智能发展区，即AI growth zone，并建设一座容量为500兆瓦的数据中心。DataVita表示，该项目预计将创造3,400个就业岗位。该公司还从英国国家财富基金获得了2.02亿英镑的政府担保。

公司立场与环保人士的反应

DataVita坚持称，其对可再生能源的承诺没有改变，并否认此前错误地表述了其对该设施能源供应的意图。

爱丁堡慈善组织Action to Protect Rural Scotland的负责人凯特·琼斯称，这一做法的改变反映出苏格兰数据中心开发商的说法存在夸大。她表示，大型AI数据中心无法仅依靠可再生能源运行，需要从公共电网获得可靠供电。

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