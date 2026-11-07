Компания DataVita изменила план энергоснабжения крупного дата-центра для искусственного интеллекта в Чепелхолле недалеко от Эрдри в Шотландии. Теперь комплекс будет полностью получать питание от National Grid, хотя ранее компания заявляла о поставках более 1 ГВт мощностей возобновляемой энергетики через прямые подключения.

О пересмотре плана сообщает The Guardian. DataVita заявила, что в будущем к дата-центрам могут подключить солнечные и ветряные электростанции. По словам компании, поставки из сети будут осуществляться по соглашению о закупке возобновляемой электроэнергии.

Предыдущие обещания

Ранее DataVita сообщала, что проект в Ланаркшире будет получать 1 ГВт зеленой энергии — это сопоставимо с мощностью небольшого ядерного реактора или крупнейшей британской ветряной электростанции. После вопросов The Guardian компания отмечала, что такая договоренность зависит от заключения коммерческих соглашений, процедур планирования, подключения к сети и согласований.

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Проект предусматривает создание в Ланаркшире зоны развития ИИ, или AI growth zone, и строительство дата-центра мощностью 500 МВт. DataVita заявляла, что он должен создать 3 400 рабочих мест. Компания также получает государственные гарантии на 202 млн фунтов от Национального фонда благосостояния Великобритании.

Позиция компании и реакция экологов

В DataVita настаивают, что их приверженность возобновляемой энергетике не изменилась, и отрицают, что ранее неверно представляли свои намерения относительно энергоснабжения объекта.

Директор эдинбургской благотворительной организации Action to Protect Rural Scotland Кэт Джонс назвала изменение подхода показательным для преувеличенных заявлений разработчиков дата-центров в Шотландии. По ее словам, крупные AI-дата-центры не могут работать только на возобновляемой энергии и нуждаются в надежном питании от общей электросети.

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