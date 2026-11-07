Firma DataVita zmieniła plan dostaw energii dla dużego centrum danych sztucznej inteligencji w Chapelhall niedaleko Airdrie w Szkocji. Kompleks będzie teraz w całości zasilany z National Grid, choć wcześniej firma deklarowała dostawy ponad 1 GW mocy energii odnawialnej poprzez bezpośrednie przyłącza.

O zmianie planu informuje The Guardian. DataVita oświadczyła, że w przyszłości do centrów danych mogą zostać podłączone elektrownie słoneczne i wiatrowe. Według firmy dostawy z sieci będą realizowane na podstawie umowy zakupu energii odnawialnej.

Wcześniejsze obietnice

DataVita wcześniej informowała, że projekt w Lanarkshire otrzyma 1 GW zielonej energii — jest to porównywalne z mocą małego reaktora jądrowego lub największej brytyjskiej farmy wiatrowej. Po pytaniach The Guardian firma zaznaczyła, że takie porozumienie zależy od zawarcia umów handlowych, procedur planistycznych, przyłączenia do sieci i uzyskania zgód.

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Projekt przewiduje utworzenie w Lanarkshire strefy rozwoju AI, czyli AI growth zone, oraz budowę centrum danych o mocy 500 MW. DataVita deklarowała, że ma ono stworzyć 3 400 miejsc pracy. Firma otrzymuje również gwarancje państwowe w wysokości 202 mln funtów z brytyjskiego National Wealth Fund.

Stanowisko firmy i reakcja ekologów

DataVita nalega, że jej zaangażowanie w energię odnawialną nie uległo zmianie, i zaprzecza, że wcześniej błędnie przedstawiała swoje zamiary dotyczące dostaw energii do obiektu.

Kat Jones, dyrektorka edynburskiej organizacji charytatywnej Action to Protect Rural Scotland, nazwała zmianę podejścia przykładem przesadzonych deklaracji deweloperów centrów danych w Szkocji. Jej zdaniem duże centra danych AI nie mogą działać wyłącznie na energii odnawialnej i potrzebują niezawodnego zasilania z ogólnej sieci elektroenergetycznej.

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