7 ноября в городе Новый Тайбэй на Тайване состоялся ежегодный фестиваль Дивали, посвященный индийской культуре, музыке и кухне. Мероприятие прошло на Рыбацкой пристани в Тамсуе, сообщает Taipei Times.

Праздник индийской культуры

Фестиваль совместно организовали Индийско-тайбэйская ассоциация и правительство Нового Тайбэя. В программе были традиционные и современные индийские танцы, музыка и киоски с едой, где предлагали, в частности, наан и карри. Мероприятие длилось с 16:00 до 20:30.

Дивали, также известный как Фестиваль огней, символизирует победу света над тьмой и добра над злом, а также традиционно ассоциируется с процветанием и новыми начинаниями, отметили в Индийско-тайбэйской ассоциации.

На церемонии открытия присутствовали генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву, заместитель министра иностранных дел Гер Баушуань и советник правительства Нового Тайбэя Ке Цин-чжун. Вместе с представителем Индии на Тайване Нинадом Дешпанде они зажгли традиционные масляные лампы — дии.

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Запуск рейсов EVA Air

Дешпанде заявил, что празднование в этом году стало важным событием в отношениях Индии и Тайваня, поскольку EVA Air планирует запустить прямые рейсы между Тайбэем и Нью-Дели с 1 декабря. По его словам, этот маршрут должен стать мостом для углубления деловых, туристических, культурных и человеческих связей.

Запуск рейсов должен восстановить прямое пассажирское сообщение между Тайбэем и Нью-Дели после шестилетнего перерыва. China Airlines, ранее обслуживавшая этот маршрут, прекратила полеты в 2020 году во время пандемии COVID-19. Индийско-тайбэйская ассоциация также разыграла два билета в оба конца на предстоящие рейсы EVA Air.

Отдельной частью программы стало выступление концертного оркестра муниципальной старшей школы Чэнгун в Тайбэе. Ученический коллектив с более чем 70-летней историей исполнил подборку классических индийских музыкальных произведений.

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