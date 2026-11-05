Болгарский «Левски» в Софии победил польскую «Ягеллонию» из Белостока со счётом 1:0 в матче четвёртого тура основного этапа Лиги Европы. Единственный мяч на 83-й минуте головой забил Стивен Стоянчов после подачи Давида Куссо с углового, сообщает Interia Sport.

Моменты «Ягеллонии» на старте

Гости активно начали игру и уже на шестой минуте создали два момента. Сначала Хесус Имаз пробил выше ворот из штрафной площади, а вскоре Каетан Шмит с 12 метров попал в голкипера «Левски» Светослава Вуцова. В первом тайме команды играли в высоком темпе, однако испытывали проблемы с точностью завершающих передач и ударов.

Хозяева ответили серией угловых и попытками Сержинью и Эвертона Балы, но вратарь «Ягеллонии» Славомир Абрамович не пропустил. В составе польской команды выделялся защитник Апостолос Константопулос, который остановил несколько атак соперников, в том числе эпизоды с участием Рейналдо.

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Решающий угловой

После перерыва темп матча снизился. На 73-й минуте Константопулос исправил ошибку Гильерме Монтойи при розыгрыше мяча. Вскоре «Ягеллония» была близка к голу: Усман Сов получил пространство в штрафной площади, однако его закрученный удар прошёл рядом со штангой.

Вскоре «Левски» активизировался и реализовал угловой. Куссо точно подал, а 19-летний Стоянчов, вышедший на замену, головой отправил мяч в сетку. В матче «Левски» нанёс 13 ударов, пять из которых пришлись в створ ворот, тогда как «Ягеллония» пробила 10 раз и дважды попала в створ.

После четырёх туров у «Левски» семь очков, у «Ягеллонии» — три. Болгарский клуб до этого проиграл «Зальцбургу», сыграл вничью с НЕК Неймеген и победил «Викторию» Пльзень. Польская команда ранее обыграла «Арарат-Армению» и уступила «Олимпиакосу» и «Андерлехту».

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