保加利亚莱夫斯基在索非亚举行的欧联杯联赛阶段第四轮比赛中，以1比0战胜来自波兰比亚韦斯托克的雅盖隆尼亚。唯一进球出现在第83分钟，史蒂文·斯托扬乔夫接达维德·库索开出的角球头球破门，Interia Sport报道。

雅盖隆尼亚开场阶段的机会

客队开场踢得积极，并在第6分钟就创造了两次机会。首先，赫苏斯·伊马斯在禁区内射门高出横梁；不久后，卡耶坦·什米特在12米处的射门击中了莱夫斯基门将斯韦托斯拉夫·武措夫。上半场，两队都以很高的节奏比赛，但在最后一传和射门的准确性方面存在问题。

主队则以一连串角球以及塞尔吉尼奥和埃弗顿·巴拉的尝试作出回应，但雅盖隆尼亚门将斯瓦沃米尔·阿布拉莫维奇没有失球。波兰队后卫阿波斯托洛斯·康斯坦托普洛斯表现突出，他阻止了对手的多次进攻，其中包括雷纳尔多参与的进攻回合。

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决定性的角球

中场休息后，比赛节奏放缓。第73分钟，康斯坦托普洛斯在组织进攻时弥补了吉列尔梅·蒙托亚的失误。随后，雅盖隆尼亚接近破门：乌斯曼·索在禁区内获得空间，但他的弧线球擦着立柱偏出。

不久后，莱夫斯基加强攻势并利用角球得分。库索准确传中，19岁的替补登场球员斯托扬乔夫头球将球送入网窝。莱夫斯基全场完成13次射门，其中5次射正；雅盖隆尼亚射门10次，2次射正。

四轮过后，莱夫斯基积7分，雅盖隆尼亚积3分。此前，这家保加利亚俱乐部输给萨尔茨堡、战平奈梅亨NEC，并击败比尔森胜利。波兰队此前战胜阿拉拉特-亚美尼亚，并负于奥林匹亚科斯和安德莱赫特。

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