Bułgarski Lewski w Sofii pokonał polską Jagiellonię Białystok 1:0 w meczu czwartej kolejki fazy ligowej Ligi Europy. Jedynego gola w 83. minucie głową zdobył Steven Stoyanchov po dośrodkowaniu Dawida Kusso z rzutu rożnego, informuje Interia Sport.

Szanse Jagiellonii na początku

Goście aktywnie rozpoczęli spotkanie i już w szóstej minucie stworzyli dwie okazje. Najpierw Jesús Imaz strzelił ponad bramką z pola karnego, a wkrótce potem Kajetan Szmyt z 12 metrów trafił w bramkarza Lewskiego, Svetoslava Vutsova. W pierwszej połowie zespoły grały w wysokim tempie, jednak miały problemy z dokładnością ostatnich podań i strzałów.

Gospodarze odpowiedzieli serią rzutów rożnych oraz próbami Serginho i Evertona Bali, lecz bramkarz Jagiellonii Sławomir Abramowicz nie dał się pokonać. W polskiej drużynie wyróżniał się obrońca Apostolos Konstantopoulos, który zatrzymał kilka ataków rywali, w tym akcje z udziałem Reinaldo.

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Decydujący rzut rożny

Po przerwie tempo meczu spadło. W 73. minucie Konstantopoulos naprawił błąd Guilherme Montoyi podczas rozegrania piłki. Niedługo później Jagiellonia była bliska zdobycia gola: Ousmane Sow znalazł miejsce w polu karnym, ale jego podkręcony strzał minął słupek.

Wkrótce Lewski się uaktywnił i wykorzystał rzut rożny. Kusso precyzyjnie dośrodkował, a 19-letni Stoyanchov, który pojawił się na boisku po zmianie, głową posłał piłkę do siatki. Lewski oddał w meczu 13 strzałów, z których pięć było celnych, podczas gdy Jagiellonia strzelała 10 razy i dwukrotnie trafiła w światło bramki.

Po czterech kolejkach Lewski ma siedem punktów, a Jagiellonia trzy. Bułgarski klub wcześniej przegrał z Salzburgiem, zremisował z NEC Nijmegen i pokonał Viktorię Pilzno. Polska drużyna wcześniej wygrała z Ararat-Armenią oraz przegrała z Olympiakosem i Anderlechtem.

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