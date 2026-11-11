Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób nie zmienią zasadniczo reakcji na ogniska odry, nawet jeśli kraj utraci status eliminacji tej choroby. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na dyrektorkę CDC Erikę Schwartz, która powiedziała o tym w wywiadzie dla Reutersa.

Eksperci ds. globalnego zdrowia zwołani przez Panamerykańską Organizację Zdrowia mają w najbliższych dniach ustalić, czy Stany Zjednoczone utraciły ten status. Kraj zachowuje go od 2000 roku, a Schwartz oczekuje decyzji na początku przyszłego tygodnia.

Współpraca ze stanami i szczepienia

Według Schwartz w razie utraty statusu CDC będzie nadal współpracować ze stanami. Zaznaczyła, że agencja zintensyfikuje działania informacyjne dotyczące odry i będzie przypominać, że główną metodą profilaktyki jest skojarzona szczepionka MMR przeciw odrze, śwince i różyczce.

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W 2026 roku w Stanach Zjednoczonych potwierdzono prawie 5,2 tys. przypadków odry, podczas gdy w całym 2025 roku odnotowano 2289 przypadków. Departamenty zdrowia stanów zgłosiły 11 zgonów od początku 2025 roku. Eksperci chorób zakaźnych uznają za prawdopodobne, że Stany Zjednoczone utracą status eliminacji w obliczu największej liczby zakażeń od ponad trzech dekad.

Ogniska w społecznościach o niskim poziomie szczepień

Schwartz wskazała zwarte społeczności jako główne źródło rozprzestrzeniania się odry w Stanach Zjednoczonych. Według niej kilka ognisk rozpoczęło się wśród grup religijnych, gdzie poziom szczepień jest niższy niż w całej populacji, w tym wśród Amiszów w Pensylwanii.

Amerykański sekretarz zdrowia Robert F. Kennedy Jr., który nadzoruje CDC i inne instytucje medyczne, wcześniej kwestionował bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki MMR. W sierpniu prezydent USA Donald Trump i Kennedy przedstawili zarządzenie wzywające do podzielenia szczepionki skojarzonej na trzy odrębne szczepienia. Firmy farmaceutyczne oświadczyły, że może to potrwać lata, a lekarze ostrzegli przed ryzykiem dodatkowego zamieszania dla rodzin.

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