Firmy z Unii Europejskiej wydały już w 2026 roku szacunkowo 8,7 mld euro na rosyjski skroplony gaz ziemny z projektu Jamał. Poinformował o tym Der Spiegel, powołując się na nowe wyliczenia, które trafiły do redakcji.

Szacunkowe wydatki firm z UE

Chodzi konkretnie o LNG — skroplony gaz ziemny. W materiale wskazano, że wydatki poniosły firmy z UE, a kwotę podano jako szacunek.

Według danych publikacji wyliczenia dotyczą dostaw z projektu Jamał. W dostępnym opisie publikacji podano jedynie ogólny szacunek wydatków na ten rosyjski gaz.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ocena wpływu płatności

Der Spiegel uważa, że środki otrzymane przez Rosję, państwo-agresora, pomagają jej w wojnie przeciwko Ukrainie. Publikacja opisuje te płatności jako wielomiliardowe wpływy z Europy do rosyjskiego skarbca wojennego.

Jako autor materiału wskazany jest Stefan Schultz. Publikacja jest datowana na 11 listopada 2026 roku.

Czytaj nas na