Компания Meta сообщила, что открыла для всех пользователей в США функцию Muse Voice, которая позволяет совершать звонки и общаться в видеочате с ее ИИ-агентом Muse. Во время разговора агент представлен анимированным цифровым аватаром, который пользователи могут настраивать по своему усмотрению.

О запуске сообщает TechCrunch. Meta впервые представила функцию видеосвязи на конференции для разработчиков Connect в сентябре. Для ее работы компания использует технологии Muse Realtime Avatar и Muse Realtime Voice.

Аватар для разговоров в реальном времени

По данным Meta, пользователи могут выбирать внешний вид аватара: он может напоминать человека, животное или другого персонажа. У анимированного аватара есть прозвище Jolly. Во время диалога он будет использовать едва заметные выражения лица и жесты, соответствующие тону разговора.

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Директор Meta по искусственному интеллекту Александр Ванг также показал в X демонстрацию работы Muse. В видео он общался с аватаром в виде пушистой белой собаки и шутил о публикации мемов в социальной сети.

Поддержка платформ и будущее устройство

Разговоры с Muse в реальном времени уже поддерживаются на мобильных устройствах, в веб-версии и на Mac. Позже Meta планирует добавить эту возможность в свои AI Glasses и будущее устройство Muse Charm.

До конца года компания также планирует выпустить носимое устройство для Muse, которое TechCrunch сравнивает с Tamagotchi. На его небольшом экране будет отображаться цифровой аватар, с которым можно будет разговаривать и поручать ему выполнение задач.

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