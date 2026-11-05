Firma Meta poinformowała, że udostępniła wszystkim użytkownikom w USA funkcję Muse Voice, która umożliwia wykonywanie połączeń i komunikację na wideoczacie z jej agentem AI Muse. Podczas rozmowy agent jest przedstawiany przez animowany cyfrowy awatar, który użytkownicy mogą dostosowywać według własnego uznania.

O uruchomieniu informuje TechCrunch. Meta po raz pierwszy zaprezentowała funkcję komunikacji wideo podczas konferencji dla deweloperów Connect we wrześniu. Do jej działania firma wykorzystuje technologie Muse Realtime Avatar i Muse Realtime Voice.

Awatar do rozmów w czasie rzeczywistym

Według Meta użytkownicy mogą wybierać wygląd awatara: może on przypominać człowieka, zwierzę lub inną postać. Animowany awatar ma przydomek Jolly. Podczas dialogu będzie wykorzystywać subtelne wyrazy twarzy i gesty odpowiadające tonowi rozmowy.

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Dyrektor Meta ds. sztucznej inteligencji, Alexandr Wang, również pokazał na X demonstrację działania Muse. W nagraniu rozmawiał z awatarem w postaci puszystego białego psa i żartował z publikowania memów w sieci społecznościowej.

Wsparcie dla platform i przyszłe urządzenie

Rozmowy z Muse w czasie rzeczywistym są już obsługiwane na urządzeniach mobilnych, w wersji internetowej i na Macu. Później Meta planuje dodać tę możliwość do swoich AI Glasses i przyszłego urządzenia Muse Charm.

Do końca roku firma planuje również wypuścić urządzenie ubieralne dla Muse, które TechCrunch porównuje do Tamagotchi. Na jego niewielkim ekranie będzie wyświetlany cyfrowy awatar, z którym będzie można rozmawiać i zlecać mu wykonywanie zadań.

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