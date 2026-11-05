Meta表示，已向美国所有用户开放Muse Voice功能，使其能够拨打电话并通过视频聊天与其人工智能代理Muse交流。在对话期间，该代理以动画数字虚拟形象呈现，用户可以根据自己的喜好进行定制。

TechCrunch报道了这一发布消息。Meta首次在9月的Connect开发者大会上展示了这项视频通信功能。该公司为此使用了Muse Realtime Avatar和Muse Realtime Voice技术。

用于实时对话的虚拟形象

Meta表示，用户可以选择虚拟形象的外观：它可以像人、动物或其他角色。这个动画虚拟形象的昵称是Jolly。在对话中，它将使用与谈话语气相符的细微面部表情和手势。

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Meta人工智能总监亚历山大·王也在X上展示了Muse的演示。在视频中，他与一个毛茸茸的白狗形象的虚拟形象交谈，并就社交网络上发布表情包开玩笑。

平台支持和未来设备

目前，移动设备、网页版本和Mac已支持与Muse进行实时对话。Meta随后计划将这一功能加入其AI Glasses和未来的Muse Charm设备。

该公司还计划在年底前推出一款Muse可穿戴设备，TechCrunch将其比作Tamagotchi。其小屏幕将显示一个数字虚拟形象，用户将能够与其交谈并指派它执行任务。

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