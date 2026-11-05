LIV Golf начала процедуру банкротства в США — The Guardian

Серия LIV Golf начала процедуру банкротства в суде штата Нью-Джерси, США, и намерена ликвидировать бизнес вместо запуска нового сезона LIV 2.0. Как сообщает The Guardian, это произошло после решения Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF) отозвать финансирование следующего сезона.

Ликвидация вместо нового сезона

На 13-минутном слушании адвокаты LIV Golf заявили, что компания переходит к ликвидации, а не к реализации плана LIV 2.0. В заявлении лиги указали, что сторонам не удалось достичь согласия по отдельным условиям сделки, предусмотренной соглашением о поддержке реструктуризации.

По данным издания, Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии потратил более 7 млрд долларов за пять лет на создание тура LIV Golf. Переговоры об объединении с PGA Tour и DP World Tour, в которых участвовал президент США Дональд Трамп, в итоге не дали результата.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Возможное возвращение игроков в DP World Tour

DP World Tour ожидает, что в следующем году к его турнирам может присоединиться ряд гольфистов, выступавших в LIV Golf. В частности, двукратный победитель US Open Брайсон Дешамбо имеет право подать заявку на членство в туре как победитель мейджора до 16 ноября. Сезон 2027 года станет для него последней возможностью воспользоваться этим правом.

Кэмерон Смит и Дастин Джонсон уже не могут претендовать на членство по правилу для победителей мейджоров, однако могут получать приглашения на отдельные турниры DP World Tour. Джон Рам и Тиррелл Хаттон, по информации The Guardian, сохраняют членство в туре и могут участвовать во всех его соревнованиях.

PGA Tour не сообщал о намерении отменить 12-месячный запрет для игроков LIV Golf после их последнего выступления в саудовской серии. Поэтому часть спортсменов может выбрать DP World Tour как путь возвращения к регулярным соревнованиям.

Читай нас в