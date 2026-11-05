LIV Golf розпочала процедуру банкрутства у США — The Guardian

Серія LIV Golf розпочала процедуру банкрутства в суді штату Нью-Джерсі, США, і має намір ліквідувати бізнес замість запуску нового сезону LIV 2.0. Як повідомляє The Guardian, це сталося після рішення Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії (PIF) відкликати фінансування наступного сезону.

Ліквідація замість нового сезону

На 13-хвилинному слуханні адвокати LIV Golf заявили, що компанія переходить до ліквідації, а не реалізації плану LIV 2.0. У заяві ліги зазначили, що сторони не змогли досягти узгодження щодо окремих умов угоди, передбаченої угодою про підтримку реструктуризації.

За даними видання, Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії витратив понад 7 млрд доларів за п'ять років на створення туру LIV Golf. Переговори про об'єднання з PGA Tour і DP World Tour, у яких брав участь президент США Дональд Трамп, зрештою не дали результату.

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Можливе повернення гравців до DP World Tour

DP World Tour очікує, що наступного року до його турнірів може приєднатися низка гольфістів, які виступали в LIV Golf. Зокрема, дворазовий переможець US Open Брайсон Дешамбо має право подати заявку на членство в турі як переможець мейджора до 16 листопада. Сезон 2027 року буде для нього останньою можливістю скористатися цим правом.

Кемерон Сміт і Дастін Джонсон уже не можуть претендувати на членство за правилом для переможців мейджорів, однак можуть отримувати запрошення на окремі турніри DP World Tour. Джон Рам і Тіррелл Гаттон, за інформацією The Guardian, зберігають членство в турі та можуть брати участь у всіх його змаганнях.

PGA Tour не повідомляв про намір скасувати 12-місячну заборону для гравців LIV Golf після їхнього останнього виступу в саудівській серії. Тому частина спортсменів може обрати DP World Tour як шлях для повернення до регулярних змагань.

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