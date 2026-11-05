LIV Golf rozpoczęło postępowanie upadłościowe w USA — The Guardian

Seria LIV Golf rozpoczęła postępowanie upadłościowe w sądzie stanu New Jersey w USA i zamierza zlikwidować działalność zamiast uruchamiać nowy sezon LIV 2.0. Jak informuje The Guardian, stało się to po decyzji saudyjskiego Publicznego Funduszu Inwestycyjnego (PIF) o wycofaniu finansowania kolejnego sezonu.

Likwidacja zamiast nowego sezonu

Podczas 13-minutowego posiedzenia prawnicy LIV Golf oświadczyli, że firma przechodzi do likwidacji, a nie do realizacji planu LIV 2.0. W oświadczeniu ligi zaznaczono, że stronom nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie niektórych warunków umowy przewidzianej w porozumieniu o wsparciu restrukturyzacji.

Według publikacji saudyjski Publiczny Fundusz Inwestycyjny wydał ponad 7 mld dolarów w ciągu pięciu lat na stworzenie cyklu LIV Golf. Rozmowy o połączeniu z PGA Tour i DP World Tour, w których uczestniczył prezydent USA Donald Trump, ostatecznie nie przyniosły rezultatów.

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Możliwy powrót graczy do DP World Tour

DP World Tour oczekuje, że w przyszłym roku do jego turniejów może dołączyć wielu golfistów występujących w LIV Golf. W szczególności dwukrotny zwycięzca US Open Bryson DeChambeau ma prawo złożyć wniosek o członkostwo w tourze jako zwycięzca turnieju wielkoszlemowego do 16 listopada. Sezon 2027 będzie dla niego ostatnią możliwością skorzystania z tego prawa.

Cameron Smith i Dustin Johnson nie mogą już ubiegać się o członkostwo na podstawie zasady dla zwycięzców turniejów wielkoszlemowych, jednak mogą otrzymywać zaproszenia na poszczególne turnieje DP World Tour. Jon Rahm i Tyrrell Hatton, według The Guardian, zachowują członkostwo w tourze i mogą brać udział we wszystkich jego zawodach.

PGA Tour nie poinformowało o zamiarze zniesienia 12-miesięcznego zakazu dla graczy LIV Golf po ich ostatnim występie w saudyjskiej serii. Dlatego część sportowców może wybrać DP World Tour jako drogę powrotu do regularnej rywalizacji.

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