W Polsce marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skierował do Komisji Etyki Poselskiej wniosek o ukaranie posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego. Powodem był incydent podczas konferencji prasowej Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL), gdy poseł zakłócił wydarzenie i popchnął przewodniczącego Forum Młodych Ludowców Konrada Gwoździa, informuje Interia.

Incydent na konferencji prasowej PSL

Do incydentu doszło 6 listopada 2026 roku w Sejmie. Na opublikowanym nagraniu wideo widać, jak Matecki stoi za Gwoździem i nagrywa konferencję prasową telefonem. Doszło między nimi do słownej sprzeczki: poseł wezwał działacza PSL, aby się odsunął, a ten odpowiedział, że Matecki zakłóca wydarzenie.

Następnie Gwoźdź zrobił krok do tyłu w stronę posła PiS, a Matecki go popchnął. W piśmie do komisji Czarzasty wskazał, że według nagrań wideo poseł mógł dopuścić się agresywnego zachowania i naruszyć nietykalność osobistą innej osoby.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Drugie skierowanie do komisji

Marszałek Sejmu wskazał, że takie zachowanie nie jest zgodne z zasadami etyki poselskiej, zgodnie z którymi poseł powinien unikać działań mogących zaszkodzić dobremu imieniu Sejmu oraz szanować godność innych osób.

Osobny wniosek do komisji w tej sprawie złożył również klub parlamentarny PSL—Trzecia Droga, o czym poinformował Gwoźdź. Wezwał on kierownictwo PiS do podjęcia działań wobec swojego posła. Matecki z kolei oświadczył, że to działacz PSL jako pierwszy zaczął go popychać, i nazwał sytuację prowokacją.

Czytaj nas na