《卫报》：LIV Golf在美国启动破产程序

LIV Golf系列赛已在美国新泽西州法院启动破产程序，并计划清算业务，而不是开启新的LIV 2.0赛季。正如《卫报》报道，此事发生在沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）决定撤回对下个赛季的资金支持之后。

清算而非新赛季

在一场持续13分钟的听证会上，LIV Golf的律师表示，该公司将转向清算，而不是实施LIV 2.0计划。该联盟在声明中表示，各方未能就重组支持协议所规定交易的某些条款达成一致。

据该报报道，沙特阿拉伯公共投资基金在五年内投入了超过70亿美元，用于创建LIV Golf巡回赛。与PGA Tour和DP World Tour合并的谈判最终未能取得成果，美国总统唐纳德·特朗普参与了这些谈判。

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球员可能重返DP World Tour

DP World Tour预计，明年可能会有多名曾参加LIV Golf的高尔夫球手加入其赛事。其中，两届美国公开赛冠军布赖森·德尚博有资格在11月16日前以大满贯冠军身份申请巡回赛会员资格。2027赛季将是他行使这一权利的最后机会。

卡梅隆·史密斯和达斯汀·约翰逊已无法根据大满贯冠军规则申请会员资格，但可以获得个别DP World Tour赛事的邀请。根据《卫报》的消息，琼·拉姆和泰瑞尔·哈顿仍保有巡回赛会员资格，并可参加其所有赛事。

PGA Tour尚未宣布计划取消对LIV Golf球员在其最后一次参加沙特系列赛后实施的12个月禁赛。因此，部分运动员可能会选择DP World Tour作为重返常规赛事的途径。

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