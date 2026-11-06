以色列警方拆除了耶路撒冷拜特哈尼纳社区一处建筑群的部分区域。执法部门称，来自约旦河西岸的巴勒斯坦人在那里无许可居住。《耶路撒冷邮报》援引警方声明报道称。

警方行动

大约三周前，警方在该建筑群开展行动，拘留了155名来自约旦河西岸的巴勒斯坦人。周五复查期间，执法人员又在现场发现5名巴勒斯坦人，尽管该设施已收到关闭令。

警方表示，这些人接受了讯问，并被驱逐至约旦河西岸地区。此后，在与耶路撒冷市政府合作的情况下，该建筑群中用于他们居住的部分被拆除。

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约旦河西岸的拆除行动

另外，以色列非政府组织Bimkom、Ir Amim和Peace Now表示，作为耶路撒冷附近E1定居点计划准备工作的一部分，约旦河西岸一个贝都因社区正在被拆除。据其数据，拆除行动涉及住宅、厨房和卫生设施，并导致约20名居民流离失所。

联合国人道主义事务协调厅报告称，2026年，以色列当局在约旦河西岸拆除了1429处巴勒斯坦建筑物。2048人因此流离失所。OCHA指出，大多数此类拆除通常是因缺少以色列签发的许可而进行。

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