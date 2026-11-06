Izraelska policja wyburzyła część kompleksu w dzielnicy Beit Hanina w Jerozolimie, gdzie, według organów ścigania, mieszkali Palestyńczycy z Zachodniego Brzegu bez zezwoleń. Jerusalem Post poinformował o tym, powołując się na oświadczenie policji.

Operacja policji

Około trzech tygodni wcześniej policja przeprowadziła operację na terenie kompleksu i zatrzymała 155 Palestyńczyków z Zachodniego Brzegu. Podczas ponownej kontroli w piątek funkcjonariusze znaleźli tam kolejnych pięciu Palestyńczyków, mimo wydanego nakazu zamknięcia obiektu.

Według policji osoby te przesłuchano i deportowano do rejonów Zachodniego Brzegu. Następnie część kompleksu wykorzystywaną do ich zakwaterowania rozebrano we współpracy z władzami miejskimi Jerozolimy.

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Wyburzenia na Zachodnim Brzegu

Osobno izraelskie organizacje pozarządowe Bimkom, Ir Amim i Peace Now oświadczyły, że na Zachodnim Brzegu demontowana jest społeczność Beduinów w ramach przygotowań do planu osiedleńczego E1 w pobliżu Jerozolimy. Według ich danych wyburzenia objęły domy mieszkalne, kuchnie i obiekty sanitarne oraz doprowadziły do przesiedlenia około 20 mieszkańców.

Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej poinformowało, że w 2026 roku izraelskie władze wyburzyły na Zachodnim Brzegu 1429 palestyńskich struktur. W rezultacie przesiedlono 2048 osób. OCHA zaznaczyło, że większość takich wyburzeń jest zazwyczaj prowadzona z powodu braku zezwoleń wydawanych przez Izrael.

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