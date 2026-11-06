Senator Murphy wypisany po udarze, opuści głosowanie — CNBC

W USA demokratyczny senator z Connecticut Chris Murphy został wypisany ze szpitala po udarze. 53-letni polityk poinformował, że spędzi najbliższe kilka tygodni w ośrodku rehabilitacyjnym i z tego powodu opuści głosowanie w Senacie, gdy Kongres wznowi pracę w poniedziałek.

Rehabilitacja po udarze

Murphy oświadczył, że lekarze pozytywnie oceniają jego powrót do zdrowia. Jak powiedział, chce skupić się na rehabilitacji, aby jak najszybciej wrócić do pracy. Jednocześnie senator zaznaczył, że pozostaje w zdalnym kontakcie ze swoim zespołem i współpracownikami, a pracownicy jego biura kontynuują pracę legislacyjną i pomoc dla wyborców.

Według CNBC, udar nastąpił w ubiegłą sobotę podczas meczu hokejowego syna Murphy'ego. Senator poczuł, że coś jest nie tak z jego organizmem, zadzwonił pod numer 911 i został hospitalizowany. Później zdiagnozowano u niego niewielki krwotok w obszarze wzgórza mózgu.

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Ocena lekarzy

José Suárez, kierownik oddziału intensywnej terapii neurologicznej w szpitalu Johns Hopkins, poinformował, że Murphy przeszedł niewielki udar krwotoczny. Jak powiedział, senator robi znaczące postępy, a obecne tempo powrotu do zdrowia daje podstawy, by oczekiwać pełnego wyzdrowienia po rehabilitacji.

Udar Murphy'ego nastąpił trzy dni przed wyborami środka kadencji w USA. Przed hospitalizacją prowadził kampanię na rzecz kandydatów Partii Demokratycznej w różnych stanach, w tym w Michigan, Minnesocie i na Florydzie.

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