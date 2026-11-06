Сенатора Мерфи выписали после инсульта, он пропустит голосование — CNBC

В США сенатора-демократа от штата Коннектикут Криса Мерфи выписали из больницы после инсульта. 53-летний политик сообщил, что проведет следующие несколько недель в реабилитационном центре и поэтому пропустит голосование в Сенате, когда Конгресс возобновит работу в понедельник.

Реабилитация после инсульта

Мерфи заявил, что врачи положительно оценивают его восстановление. По его словам, он хочет сосредоточиться на реабилитации, чтобы как можно скорее вернуться к работе. В то же время сенатор отметил, что поддерживает дистанционную связь со своей командой и коллегами, а сотрудники его офиса продолжают законодательную работу и помощь избирателям.

По данным CNBC, инсульт произошел в прошлую субботу во время хоккейной игры сына Мерфи. Сенатор почувствовал, что с его организмом что-то не так, вызвал службу 911 и был госпитализирован. Позднее у него диагностировали небольшое кровоизлияние в области таламуса головного мозга.

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Оценка врачей

Руководитель отделения интенсивной терапии нейронаук больницы Джонса Хопкинса Хосе Суарес сообщил, что Мерфи перенес небольшой геморрагический инсульт. По его словам, у сенатора наблюдается значительный прогресс, а нынешние темпы восстановления дают основания ожидать полного выздоровления после реабилитации.

Инсульт у Мерфи произошел за три дня до промежуточных выборов в США. До госпитализации он агитировал за кандидатов Демократической партии в различных штатах, в частности в Мичигане, Миннесоте и Флориде.

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