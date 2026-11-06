Полиция Израиля снесла часть комплекса в районе Бейт-Ханина в Иерусалиме, где, по данным правоохранителей, проживали палестинцы с Западного берега без разрешений. Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на заявление полиции.

Операция полиции

Примерно тремя неделями ранее полиция провела операцию на территории комплекса и задержала 155 палестинцев с Западного берега. Во время повторной проверки в пятницу правоохранители обнаружили там еще пятерых палестинцев, несмотря на выданное предписание о закрытии объекта.

По информации полиции, этих людей допросили и депортировали в районы Западного берега. После этого часть комплекса, которую использовали для их проживания, демонтировали в сотрудничестве с муниципалитетом Иерусалима.

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Снос на Западном берегу

Отдельно израильские неправительственные организации Bimkom, Ir Amim и Peace Now заявили, что на Западном берегу демонтируют бедуинскую общину в рамках подготовки к поселенческому плану E1 возле Иерусалима. По их данным, снос затронул жилые дома, кухни и санитарные сооружения и привел к перемещению примерно 20 жителей.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что в 2026 году израильские власти снесли на Западном берегу 1429 палестинских сооружений. В результате были перемещены 2048 человек. В OCHA отметили, что большинство таких демонтажей обычно проводят из-за отсутствия разрешений, выданных Израилем.

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