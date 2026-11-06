W Hajfie w Izraelu 50-letni mężczyzna został ciężko ranny od noża na ulicy Niepodległości. Ratownicy służby Magen Dawid Adom przewieźli poszkodowanego do Centrum Medycznego Rambam w ciężkim stanie, informuje „Jerusalem Post”.

Podejrzanego zatrzymano na miejscu

Policja w Hajfie wszczęła śledztwo po zgłoszeniu dotyczącym mężczyzny rannego w wyniku brutalnego incydentu w mieście. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, zbierali dowody i prowadzili czynności śledcze.

W trakcie tych działań policjanci zatrzymali na miejscu podejrzanego, który według nich może mieć związek z ranieniem mężczyzny. Policja uważa, że incydent miał charakter kryminalny. Okoliczności ataku są nadal wyjaśniane.

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Inne incydenty

Osobno w mieście Lod policja wszczęła śledztwo po kolejnym ranieniu nożem, które również jest traktowane jako prawdopodobny incydent kryminalny. Do piątkowego wieczoru w tej sprawie nie dokonano żadnych zatrzymań.

W Tel Awiwie, przed meczem piłkarskim między Bnei Jehuda a Makkabi Ahi Nazaret, policja zatrzymała mężczyznę w wieku około 20 lat. Podczas kontroli znaleziono przy nim racę sygnalizacyjną i śrubokręt. Ponadto funkcjonariusze znaleźli dodatkowe race sygnalizacyjne w autobusie, którym kibice jechali na stadion.

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