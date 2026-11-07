Turcja planuje przedstawić podczas szczytu klimatycznego COP31 w Antalyi platformę inwestycji w dekarbonizację przemysłu. Jej celem jest pozyskanie ponad 6 mld dolarów do 2030 roku, aby zmniejszyć roczne emisje o 20 mln ton ekwiwalentu CO2, informuje The Rio Times.

Finansowanie dla przemysłu ciężkiego

Turecka platforma będzie koncentrować się na czterech branżach: produkcji stali, aluminium, cementu i nawozów. Sektory te potrzebują znacznych ilości energii do procesów produkcyjnych, a ograniczenie ich emisji wymaga modernizacji przedsiębiorstw.

Początkowe finansowanie w wysokości 250 mln dolarów zapewni Clean Technology Fund — wielostronny fundusz klimatyczny w ramach Climate Investment Funds. Wśród wymienionych uczestników znajdują się także tureckie Ministerstwo Przemysłu i Technologii, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowa Korporacja Finansowa.

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Kwota ponad 6 mld dolarów jest docelową wartością mobilizacji środków, a nie już utworzonym funduszem. Podczas szczytu oczekiwane jest podpisanie wspólnej deklaracji przez dodatkowe banki rozwoju i komercyjnych kredytodawców.

Szczyt w Antalyi

COP31 odbędzie się w Antalyi, na śródziemnomorskim wybrzeżu Turcji, od 9 do 20 listopada 2026 roku. Spotkanie głów państw i szefów rządów zaplanowano na 11–12 listopada.

Prezydentem COP31 jest turecki minister środowiska Murat Kurum, a australijski minister klimatu i energii Chris Bowen kieruje kierunkiem negocjacyjnym. Prezydencja szczytu uruchomiła także Antalya Compact for Energy Efficient Buildings — inicjatywę, do której państwa mogą przystąpić, aby wspierać energooszczędne budynki.

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