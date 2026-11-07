Турция планирует представить на климатическом саммите COP31 в Анталье платформу инвестиций в декарбонизацию промышленности. Ее цель — привлечь более 6 млрд долларов к 2030 году для сокращения ежегодных выбросов на 20 млн тонн в CO2-эквиваленте, сообщает The Rio Times.

Финансирование для тяжелой промышленности

Турецкая платформа будет сосредоточена на четырех отраслях: производстве стали, алюминия, цемента и удобрений. Эти секторы требуют значительных объемов энергии для производственных процессов, а сокращение их выбросов предполагает модернизацию предприятий.

Первоначальное финансирование в размере 250 млн долларов предоставит Clean Technology Fund — многосторонний климатический фонд в составе Climate Investment Funds. Среди названных участников также Министерство промышленности и технологий Турции, Европейский банк реконструкции и развития, Международный банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация.

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Сумма более 6 млрд долларов является целевым объемом мобилизации средств, а не уже сформированным фондом. Во время саммита ожидается подписание совместной декларации дополнительными банками развития и коммерческими кредиторами.

Саммит в Анталье

COP31 пройдет в Анталье на средиземноморском побережье Турции с 9 по 20 ноября 2026 года. Встреча глав государств и правительств запланирована на 11–12 ноября.

Президентом COP31 является министр окружающей среды Турции Мурат Курум, а министр климата и энергетики Австралии Крис Боуэн возглавляет переговорное направление. Председательство саммита также запустило Antalya Compact for Energy Efficient Buildings — инициативу, к которой страны могут присоединиться для поддержки энергоэффективных зданий.

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