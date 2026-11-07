土耳其计划在安塔利亚举行的COP31气候峰会上推出一个工业脱碳投资平台。该平台的目标是到2030年吸引超过60亿美元资金，使年度排放量减少2000万吨二氧化碳当量，The Rio Times报道称。

重工业融资

土耳其平台将重点关注四个行业：钢铁、铝、水泥和化肥生产。这些行业的生产过程需要大量能源，减少其排放需要对企业进行现代化改造。

Clean Technology Fund将提供2.5亿美元的初始资金。该基金是Climate Investment Funds旗下的多边气候基金。已列出的参与方还包括土耳其工业和技术部、欧洲复兴开发银行、国际复兴开发银行和国际金融公司。

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超过60亿美元的金额是资金动员目标，而非已经成立的基金。预计在峰会期间，更多开发银行和商业贷款机构将签署联合声明。

安塔利亚峰会

COP31将于2026年11月9日至20日在土耳其地中海沿岸的安塔利亚举行。国家元首和政府首脑会议定于11月11日至12日举行。

土耳其环境部长穆拉特·库鲁姆担任COP31主席，澳大利亚气候与能源部长克里斯·鲍恩领导谈判工作。峰会主席国还启动了Antalya Compact for Energy Efficient Buildings，这是一项各国可加入以支持节能建筑的倡议。

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