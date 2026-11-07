Туреччина представить на COP31 платформу для залучення понад $6 млрд — The Rio Times

Туреччина планує представити на кліматичному саміті COP31 в Анталії платформу інвестицій у декарбонізацію промисловості. Її мета — залучити понад 6 млрд доларів до 2030 року для скорочення щорічних викидів на 20 млн тонн у CO2-еквіваленті, повідомляє The Rio Times.

Фінансування для важкої промисловості

Турецька платформа буде зосереджена на чотирьох галузях: виробництві сталі, алюмінію, цементу та добрив. Ці сектори потребують значних обсягів енергії для виробничих процесів, а скорочення їхніх викидів передбачає модернізацію підприємств.

Початкове фінансування в обсязі 250 млн доларів надасть Clean Technology Fund — багатосторонній кліматичний фонд у складі Climate Investment Funds. Серед названих учасників також є Міністерство промисловості та технологій Туреччини, Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародний банк реконструкції та розвитку і Міжнародна фінансова корпорація.

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Сума понад 6 млрд доларів є цільовим обсягом мобілізації коштів, а не вже сформованим фондом. Під час саміту очікується підписання спільної декларації додатковими банками розвитку та комерційними кредиторами.

Саміт в Анталії

COP31 відбудеться в Анталії на середземноморському узбережжі Туреччини з 9 до 20 листопада 2026 року. Зустріч глав держав і урядів запланована на 11–12 листопада.

Президентом COP31 є міністр довкілля Туреччини Мурат Курум, а міністр клімату та енергетики Австралії Кріс Бовен очолює переговорний напрям. Президентство саміту також запустило Antalya Compact for Energy Efficient Buildings — ініціативу, до якої країни можуть приєднатися для підтримки енергоефективних будівель.

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