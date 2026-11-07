W Nigerii społeczność Goalkeepers, we współpracy z Gatefield, przedstawiła raport Make This Matter poświęcony rozwojowi sztucznej inteligencji z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, danych i równego dostępu do technologii. Dokument jest nigeryjską syntezą globalnego raportu Goalkeepers za 2026 rok, informuje Premium Times.

Autorzy raportu przeanalizowali możliwości zastosowania AI w ochronie zdrowia, edukacji i rolnictwie. Jednocześnie ostrzegli, że rozwój technologii określany wyłącznie przez interesy rynkowe może być skierowany przede wszystkim do zamożnych, anglojęzycznych mieszkańców miast, z pominięciem społeczności o niewystarczającym dostępie do zasobów.

Nacisk na dane i dostępność

W raporcie najbliższe 12–18 miesięcy nazwano ważnym okresem, aby technologie sztucznej inteligencji były rozwijane zgodnie z potrzebami Nigeryjczyków, a nie tylko wprowadzane na lokalny rynek. Inicjatywa planuje wykorzystać wnioski z dokumentu do współpracy z kluczowymi zainteresowanymi stronami i promowania krajowych strategii AI.

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Wśród priorytetów wymieniono rozwój cyfrowej infrastruktury publicznej, dostęp do lokalnych zasobów obliczeniowych i otwartych lokalnych zbiorów danych. Autorzy podkreślili również potrzebę systemów AI wspierających języki nigeryjskie, w tym nigeryjski pidżyn, a także zasad zarządzania danymi w celu ochrony cyfrowej suwerenności kraju.

Zastosowanie w sferze społecznej

Osobną uwagę poświęcono zastosowaniu AI w ochronie zdrowia, edukacji i sektorze rolnym. W raporcie wskazano, że w Nigerii na jednego lekarza przypada 2 500 osób, podczas gdy w krajach o wysokich dochodach jeden lekarz przypada na 200 osób. Proponuje się wykorzystywanie AI do ograniczania rutynowych zadań administracyjnych i wspierania segregacji pacjentów, co mogłoby zmniejszyć obciążenie pracowników ochrony zdrowia.

Inicjatywa zamierza również znaleźć i wesprzeć ponad 25 nigeryjskich twórców, badaczy i innowatorów w dziedzinie AI. Wśród już wyróżnionych projektów są platforma Kem AI firmy mDoc, Schoola i Curri AI. Planowane jest połączenie ich z instytucjami państwowymi i darczyńcami filantropijnymi w celu upowszechnienia sprawdzonych rozwiązań w publicznych systemach na poziomie stanowym.

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