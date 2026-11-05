В Окружную прокуратуру Варшавы в Польше в четверг поступило 13 заявлений, связанных с событиями в здании Конституционного трибунала в период с 30 октября по 3 ноября. Как сообщает Interia, обращения передали в Национальную прокуратуру, где работает специально созданная группа для выяснения обстоятельств.

Заявления о событиях в трибунале

Одно из заявлений, поданных партией «Право и справедливость» (PiS), касается подозрений в превышении полномочий судьей Анной Корвин-Пйотровской, Кристианом Маркевичем и Мацеем Береком. По мнению заявителей, в их действиях могут усматриваться признаки посягательства на конституционный орган государства.

Еще одно заявление подал депутат регионального сеймика Подкарпатского воеводства. В нем говорится о подозрении в возможном силовом проникновении президента Польши в здание Конституционного трибунала, нарушении телесной неприкосновенности судей, возможном незаконном занятии помещений, а также предполагаемом превышении полномочий первой председателем Верховного суда.

Депутат PiS Дариуш Матецкий подал заявление о предполагаемом нападении на президента возле входа в здание трибунала. Еще четыре обращения поступили от частных лиц: они касаются, в частности, подозрений в нападениях на судей Конституционного трибунала и президента, а также решения о перерыве в исполнении служебных обязанностей председателем трибунала Богданом Свенчковским и его заместителем Бартошем Соханьским.

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Расследование Национальной прокуратуры

Заявления также подали объединение деятелей антикоммунистической оппозиции и репрессированных лиц, фонд Nemos, журналист Ян Пиньский и еще одно частное лицо. В этих обращениях высказаны подозрения в возможном превышении полномочий премьер-министром, министрами и должностными лицами, руководившими действиями полиции, а также в возможной подделке документа, выданного председателем трибунала.

Тринадцатое заявление PiS подала в связи с созывом судьей Анной Корвин-Пйотровской Общего собрания судей Конституционного трибунала 3 ноября.

Ранее Национальная прокуратура сообщила, что начала расследование по собственной инициативе по делу о предполагаемом нападении на Анну Корвин-Пйотровскую и Кристиана Маркевича, а также попытке повлиять на служебные действия Конституционного трибунала с применением насилия или незаконных угроз.

События вокруг трибунала начались в пятницу после того, как Анна Корвин-Пйотровская заявила, что временно начала исполнять обязанности главы учреждения. Она издала распоряжение о перерыве в исполнении служебных обязанностей Свенчковским и Соханьским. Возле здания состоялся протест с участием политиков PiS, «Конфедерации» и «Конфедерации польской короны», а президент Польши Кароль Навроцкий в ночь с пятницы на субботу вошел в здание трибунала.

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