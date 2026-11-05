Do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w Polsce wpłynęło w czwartek 13 zawiadomień związanych z wydarzeniami w budynku Trybunału Konstytucyjnego w okresie od 30 października do 3 listopada. Jak informuje Interia, zawiadomienia przekazano do Prokuratury Krajowej, gdzie działa specjalnie utworzony zespół mający wyjaśnić okoliczności.

Zawiadomienia dotyczące wydarzeń w trybunale

Jedno z zawiadomień złożonych przez partię Prawo i Sprawiedliwość (PiS) dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, Krystiana Markiewicza i Macieja Berka. Zdaniem zawiadamiających w ich działaniach mogą występować znamiona zamachu na konstytucyjny organ państwa.

Kolejne zawiadomienie złożył radny sejmiku województwa podkarpackiego. Dotyczy ono podejrzenia możliwego siłowego wtargnięcia prezydenta Polski do budynku Trybunału Konstytucyjnego, naruszenia nietykalności cielesnej sędziów, możliwego bezprawnego zajęcia pomieszczeń, a także domniemanego przekroczenia uprawnień przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego.

Poseł PiS Dariusz Matecki złożył zawiadomienie dotyczące domniemanego ataku na prezydenta przy wejściu do budynku trybunału. Kolejne cztery zawiadomienia wpłynęły od osób prywatnych; dotyczą one w szczególności podejrzeń ataków na sędziów Trybunału Konstytucyjnego i prezydenta, a także decyzji o przerwie w wykonywaniu obowiązków służbowych przez prezesa trybunału Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcę Bartosza Sochańskiego.

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Śledztwo Prokuratury Krajowej

Zawiadomienia złożyli także stowarzyszenie działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych, fundacja Nemos, dziennikarz Jan Piński oraz jeszcze jedna osoba prywatna. W tych zawiadomieniach wyrażono podejrzenia możliwego przekroczenia uprawnień przez premiera, ministrów i urzędników kierujących działaniami policji, a także możliwego sfałszowania dokumentu wydanego przez prezesa trybunału.

Trzynaste zawiadomienie PiS złożyło w związku ze zwołaniem przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego 3 listopada.

Wcześniej Prokuratura Krajowa poinformowała, że z własnej inicjatywy wszczęła śledztwo w sprawie domniemanego ataku na Annę Korwin-Piotrowską i Krystiana Markiewicza, a także próby wpłynięcia na czynności służbowe Trybunału Konstytucyjnego przy użyciu przemocy lub bezprawnych gróźb.

Wydarzenia wokół trybunału rozpoczęły się w piątek, po tym jak Anna Korwin-Piotrowska oświadczyła, że tymczasowo rozpoczęła wykonywanie obowiązków szefowej instytucji. Wydała zarządzenie o przerwie w wykonywaniu obowiązków służbowych przez Święczkowskiego i Sochańskiego. Przed budynkiem odbył się protest z udziałem polityków PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej, a prezydent Polski Karol Nawrocki w nocy z piątku na sobotę wszedł do budynku trybunału.

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