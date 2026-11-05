周四，波兰华沙地区检察院收到13份与10月30日至11月3日期间宪法法庭大楼内事件有关的报案。正如Interia报道，这些报案已转交国家检察院，那里有一个专门成立的小组负责查明相关情况。

有关法庭事件的报案

法律与公正党（PiS）提交的一份报案涉及对法官安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡、克雷斯蒂安·马尔凯维奇和马切伊·贝雷克涉嫌越权的怀疑。报案人认为，他们的行为可能具有侵害国家宪法机构的迹象。

另有一份报案由喀尔巴阡山省地区议会的一名议员提交。报案涉及对波兰总统可能强行进入宪法法庭大楼、侵犯法官人身不可侵犯权、可能非法占用场所，以及最高法院第一院长可能越权的怀疑。

PiS议员达里乌什·马泰茨基就法庭大楼入口附近可能发生的针对总统的袭击提交了报案。另外四份报案来自私人个人；其中尤其涉及对宪法法庭法官及总统遭袭的怀疑，以及法庭院长博格丹·希文奇科夫斯基及其副手巴尔托什·索汉斯基暂停履行公务的决定。

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国家检察院的调查

反共反对派活动人士和受迫害人士协会、Nemos基金会、记者扬·平斯基以及另一名私人个人也提交了报案。这些报案提出了对总理、部长和指挥警察行动的官员可能越权，以及法庭院长签发的文件可能被伪造的怀疑。

第十三份报案由PiS提交，涉及法官安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡于11月3日召集宪法法庭法官全体大会一事。

此前，国家检察院表示，已主动就可能袭击安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡和克雷斯蒂安·马尔凯维奇，以及试图通过暴力或非法威胁影响宪法法庭履行公务的事件展开调查。

法庭周边的事件始于周五，当时安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡表示，她已暂时开始履行该机构负责人的职责。她下令暂停希文奇科夫斯基和索汉斯基履行公务。大楼附近举行了抗议活动，PiS、“联盟党”和“波兰王冠联盟党”的政治人士参与其中；波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基则在周五至周六夜间进入法庭大楼。

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