В Польше Комиссия Сейма по делам администрации и внутренним делам негативно оценила инициативу депутатов партии «Право и справедливость» (PiS) о вотуме недоверия министру внутренних дел и администрации Марцину Кервиньскому. За отрицательное заключение по инициативе проголосовал 21 депутат, против — 12, воздержавшихся не было, сообщает Interia.

Представление о выражении недоверия главе МВД Польши внесли депутаты PiS. Представитель партии Павел Хреняк заявил на заседании, что при руководстве Кервиньского министерство якобы стало инструментом политической борьбы с оппозицией, независимыми институтами, объединениями и СМИ. Он также утверждал, что действия министра подрывают доверие граждан к польским службам.

Ответ министра

Кервиньский ответил, что это уже третья инициатива PiS о его отставке. По его словам, он воспринимает ее как признание работы по исправлению проблем в сфере безопасности, оставшихся после предыдущего руководства ведомства.

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Министр также отверг обвинения относительно присутствия полиции возле Конституционного трибунала. Он заявил, что правоохранители находились там для обеспечения соблюдения закона, охраны здания и людей, собравшихся перед ним. Во время заседания депутата PiS Мариуша Госека несколько раз предупреждали за прерывание выступления министра, а депутата Себастьяна Калету исключили из заседания из-за его поведения.

Предыдущая попытка отставки

В июне Сейм уже отклонил аналогичное представление PiS о вотуме недоверия Кервиньскому. Тогда представители партии обвиняли министра в недостаточных действиях во время кризисных ситуаций и снижении доверия к государственным институтам.

Нынешняя инициатива также связана с событиями вокруг Конституционного трибунала. PiS критиковала способ реагирования главы МВД на кризисные ситуации и его надзор за ключевыми государственными учреждениями.

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