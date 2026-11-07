Обсерватория Веры К. Рубин на горе Серро-Пачон в чилийских Андах обнаружила два ранее неизвестных спутника Млечного Пути — карликовую галактику Aquarius IV и звёздное скопление Rubin-GC1. Открытия были сделаны на основе предварительных наблюдений, охвативших около 7% ночного неба, сообщает ScienceDaily.

Aquarius IV — чрезвычайно тусклая небольшая галактика на дальней окраине Млечного Пути, примерно в 355 тысячах световых лет от Земли. Rubin-GC1 представляет собой звёздное скопление на противоположной стороне нашей галактики. Ранее его не замечали, в частности из-за плотных облаков космической пыли в этом участке неба.

Поиск тусклых объектов

Вокруг крупных галактик, в том числе Млечного Пути, расположены меньшие системы — карликовые галактики и звёздные скопления. Астрономы к настоящему времени идентифицировали около 65 галактик-спутников Млечного Пути, однако, по некоторым оценкам, сотни таких галактик могут оставаться необнаруженными из-за чрезвычайной тусклости.

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Учёные анализировали предварительные наблюдения, собранные в период с апреля 2025 года по январь 2026 года. Исследование Aquarius IV опубликовали в Research Notes of the AAS; работу о Rubin-GC1 приняли к публикации в The Astrophysical Journal Letters. Ведущим автором исследования Aquarius IV стал студент Йельского университета Уильям Черни, а первым автором работы о Rubin-GC1 — Аашай Пай из Чикагского университета.

Десятилетний обзор неба

Обсерватория Рубин начала десятилетний обзор Legacy Survey of Space and Time. Для него используются 8,4-метровый обзорный телескоп Симони и цифровая камера с разрешением 3,2 гигапикселя. Проект должен регулярно снимать большие участки неба Южного полушария и создать подробную запись изменений на нём.

Одна из главных задач обзора — изучение гало Млечного Пути, где находятся звёзды, газ, тёмная материя, слабые галактики-спутники и звёздные скопления. Учёные отмечают, что чрезвычайно тусклые галактики, подобные Aquarius IV, могут помочь проверять модели формирования галактик, изучать историю сборки Млечного Пути и свойства тёмной материи.

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