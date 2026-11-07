位于智利安第斯山脉塞罗帕琼山的维拉·C·鲁宾天文台发现了两个此前未知的银河系卫星天体——矮星系Aquarius IV和星团Rubin-GC1。据ScienceDaily报道，这些发现基于覆盖约7%夜空的初步观测。

Aquarius IV是位于银河系遥远外围的一个极其暗弱的小星系，距离地球约35.5万光年。Rubin-GC1是位于银河系另一侧的一个星团。它此前未被注意到，部分原因是该片天空区域存在浓密的宇宙尘埃云。

搜寻暗弱天体

大星系周围，包括银河系，分布着较小的系统——矮星系和星团。天文学家目前已确认约65个银河系卫星星系，但据一些估计，数百个这类星系可能因极其暗弱而仍未被发现。

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科学家分析了2025年4月至2026年1月期间收集的初步观测数据。关于Aquarius IV的研究发表在《Research Notes of the AAS》；关于Rubin-GC1的论文已获《The Astrophysical Journal Letters》接收发表。Aquarius IV研究的主要作者是耶鲁大学学生威廉·切尔尼，而Rubin-GC1论文的第一作者是芝加哥大学的阿沙伊·派。

十年巡天

鲁宾天文台已启动为期十年的“空间与时间遗产巡天”（Legacy Survey of Space and Time）。该项目使用8.4米西莫尼巡天望远镜和一台分辨率为32亿像素的数码相机。项目将定期拍摄南半球天空的大范围区域，并建立详细记录以追踪其中的变化。

这项巡天的主要任务之一是研究银河系晕，其中包含恒星、气体、暗物质、暗弱的卫星星系和星团。科学家指出，像Aquarius IV这样极其暗弱的星系或可帮助检验星系形成模型、研究银河系的组装历史以及暗物质的性质。

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