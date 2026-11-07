Obserwatorium Rubin odkryło dwa satelity Drogi Mlecznej — ScienceDaily
Obserwatorium Very C. Rubin na Cerro Pachón w chilijskich Andach odkryło dwa wcześniej nieznane satelity Drogi Mlecznej — galaktykę karłowatą Aquarius IV oraz gromadę gwiazd Rubin-GC1. Odkryć dokonano na podstawie wstępnych obserwacji obejmujących około 7% nocnego nieba, informuje ScienceDaily.
Aquarius IV to niezwykle słaba mała galaktyka na odległych obrzeżach Drogi Mlecznej, znajdująca się około 355 tys. lat świetlnych od Ziemi. Rubin-GC1 jest gromadą gwiazd po przeciwnej stronie naszej galaktyki. Wcześniej jej nie zauważono, między innymi z powodu gęstych obłoków kosmicznego pyłu w tym obszarze nieba.
Poszukiwanie słabych obiektów
Wokół dużych galaktyk, w tym Drogi Mlecznej, znajdują się mniejsze systemy — galaktyki karłowate i gromady gwiazd. Astronomowie zidentyfikowali dotąd około 65 galaktyk satelitarnych Drogi Mlecznej, jednak według niektórych szacunków setki takich galaktyk mogą pozostawać niewykryte z powodu ich niezwykłej słabości.
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Naukowcy analizowali wstępne obserwacje zebrane między kwietniem 2025 roku a styczniem 2026 roku. Badanie Aquarius IV opublikowano w Research Notes of the AAS; praca dotycząca Rubin-GC1 została przyjęta do publikacji w The Astrophysical Journal Letters. Głównym autorem badania Aquarius IV był student Uniwersytetu Yale, William Cerny, a pierwszym autorem pracy o Rubin-GC1 — Aashay Pai z Uniwersytetu Chicagowskiego.
Dziesięcioletni przegląd nieba
Obserwatorium Rubin rozpoczęło dziesięcioletni przegląd Legacy Survey of Space and Time. Wykorzystuje on 8,4-metrowy teleskop przeglądowy Simonyi oraz cyfrową kamerę o rozdzielczości 3,2 gigapiksela. Projekt ma regularnie fotografować duże obszary nieba półkuli południowej i stworzyć szczegółowy zapis zachodzących na nim zmian.
Jednym z głównych zadań przeglądu jest badanie halo Drogi Mlecznej, w którym znajdują się gwiazdy, gaz, ciemna materia, słabe galaktyki satelitarne i gromady gwiazd. Naukowcy zaznaczają, że niezwykle słabe galaktyki, takie jak Aquarius IV, mogą pomóc testować modele powstawania galaktyk, badać historię składania się Drogi Mlecznej oraz właściwości ciemnej materii.