Obserwatorium Very C. Rubin na Cerro Pachón w chilijskich Andach odkryło dwa wcześniej nieznane satelity Drogi Mlecznej — galaktykę karłowatą Aquarius IV oraz gromadę gwiazd Rubin-GC1. Odkryć dokonano na podstawie wstępnych obserwacji obejmujących około 7% nocnego nieba, informuje ScienceDaily.

Aquarius IV to niezwykle słaba mała galaktyka na odległych obrzeżach Drogi Mlecznej, znajdująca się około 355 tys. lat świetlnych od Ziemi. Rubin-GC1 jest gromadą gwiazd po przeciwnej stronie naszej galaktyki. Wcześniej jej nie zauważono, między innymi z powodu gęstych obłoków kosmicznego pyłu w tym obszarze nieba.

Poszukiwanie słabych obiektów

Wokół dużych galaktyk, w tym Drogi Mlecznej, znajdują się mniejsze systemy — galaktyki karłowate i gromady gwiazd. Astronomowie zidentyfikowali dotąd około 65 galaktyk satelitarnych Drogi Mlecznej, jednak według niektórych szacunków setki takich galaktyk mogą pozostawać niewykryte z powodu ich niezwykłej słabości.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Naukowcy analizowali wstępne obserwacje zebrane między kwietniem 2025 roku a styczniem 2026 roku. Badanie Aquarius IV opublikowano w Research Notes of the AAS; praca dotycząca Rubin-GC1 została przyjęta do publikacji w The Astrophysical Journal Letters. Głównym autorem badania Aquarius IV był student Uniwersytetu Yale, William Cerny, a pierwszym autorem pracy o Rubin-GC1 — Aashay Pai z Uniwersytetu Chicagowskiego.

Dziesięcioletni przegląd nieba

Obserwatorium Rubin rozpoczęło dziesięcioletni przegląd Legacy Survey of Space and Time. Wykorzystuje on 8,4-metrowy teleskop przeglądowy Simonyi oraz cyfrową kamerę o rozdzielczości 3,2 gigapiksela. Projekt ma regularnie fotografować duże obszary nieba półkuli południowej i stworzyć szczegółowy zapis zachodzących na nim zmian.

Jednym z głównych zadań przeglądu jest badanie halo Drogi Mlecznej, w którym znajdują się gwiazdy, gaz, ciemna materia, słabe galaktyki satelitarne i gromady gwiazd. Naukowcy zaznaczają, że niezwykle słabe galaktyki, takie jak Aquarius IV, mogą pomóc testować modele powstawania galaktyk, badać historię składania się Drogi Mlecznej oraz właściwości ciemnej materii.

Czytaj nas na