В США новоизбранные сенаторы от Демократической и Республиканской партий выразили разные подходы к сохранению полных выплат по программе Social Security. Как сообщает Fortune, в следующем составе Конгресса 17 новых членов Сената присоединятся к обсуждению дефицита финансирования программы.

Согласно прогнозу, трастовый фонд Social Security может исчерпаться в конце 2032 года. После этого поступления от налогов на заработную плату будут покрывать около 78% запланированных выплат. Это может привести к автоматическому сокращению выплат примерно на 22%, если Конгресс не примет решения. Сенаторы, избранные на полный срок в 2026 году, будут работать до января 2033 года.

Изменение налогового лимита

Часть демократов поддерживает отмену или повышение лимита заработка, с которого взимается налог на Social Security. Сейчас этот налог применяется к первым 184 500 долларам годового заработка. Джулиана Страттон из Иллинойса, Джош Турек из Айовы, Трой Джексон из Мэна и Абдул Эль-Сайед из Мичигана поддержали отмену такого ограничения.

Джеймс Таларико из Техаса предлагает отменить лимит для людей, зарабатывающих более 400 тыс. долларов. Пегги Фланаган из Миннесоты поддерживает законопроект сенатора Берни Сандерса Social Security Expansion Act: он предусматривает применение налога к заработкам свыше 250 тыс. долларов, постепенную отмену лимита и увеличение выплат.

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По оценке актуариев Social Security, полная отмена лимита с 2027 года без соответствующего увеличения выплат за дополнительно облагаемые налогом доходы могла бы покрыть около 58% прогнозируемого дефицита программы за 75 лет.

Пенсионный возраст и выплаты

Турек, Джексон и Крис Паппас из Нью-Гэмпшира выступили против повышения возраста для получения полных выплат. Паппас также возражает против сокращения выплат и приватизации программы. Рой Купер из Северной Каролины не поддерживает сокращение выплат и считает, что состоятельные американцы должны больше платить в систему, хотя конкретного механизма не назвал.

Республиканец Энди Барр из Кентукки призвал не менять правила для нынешних пенсионеров и искать двухпартийные решения для молодых поколений, в том числе поощрять частные и корпоративные пенсионные сбережения. Курт Алме из Монтаны предложил направлять на Social Security средства, сэкономленные благодаря борьбе с расточительством, мошенничеством и злоупотреблениями в других сферах государственных расходов.

Некоторые политики поддержали отмену федерального налога с выплат Social Security. Согласно оценке Комитета за ответственный федеральный бюджет, опубликованной в июле, такое решение без замещения утраченных поступлений обошлось бы Social Security примерно в 1 трлн долларов за десять лет, а Medicare — еще в 700 млрд долларов.

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