Новообрані сенатори США окреслили підходи до реформи Social Security — Fortune

У США новообрані сенатори від Демократичної та Республіканської партій висловили різні підходи до збереження повних виплат за програмою Social Security. Як повідомляє Fortune, у наступному складі Конгресу 17 нових членів Сенату долучаться до обговорення дефіциту фінансування програми.

За прогнозом, трастовий фонд Social Security може вичерпатися наприкінці 2032 року. Після цього надходження від податків на заробітну плату покриватимуть близько 78% запланованих виплат. Це може призвести до автоматичного скорочення виплат приблизно на 22%, якщо Конгрес не ухвалить рішення. Сенатори, обрані на повний термін у 2026 році, працюватимуть до січня 2033 року.

Зміна податкового ліміту

Частина демократів підтримує скасування або підвищення ліміту заробітку, з якого сплачують податок на Social Security. Наразі цей податок застосовується до перших 184 500 доларів річного заробітку. Джуліана Страттон з Іллінойсу, Джош Турек з Айови, Трой Джексон із Мену та Абдул Ель-Сайєд із Мічигану підтримали скасування такого обмеження.

Джеймс Таларіко з Техасу пропонує скасувати ліміт для людей, які заробляють понад 400 тисяч доларів. Пеггі Фланаган із Міннесоти підтримує законопроєкт Social Security Expansion Act сенатора Берні Сандерса: він передбачає застосування податку до заробітків понад 250 тисяч доларів, поступове скасування ліміту та збільшення виплат.

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За оцінкою актуаріїв Social Security, повне скасування ліміту з 2027 року без відповідного збільшення виплат за додатково оподатковані доходи могло б покрити близько 58% прогнозованого дефіциту програми на 75 років.

Пенсійний вік і виплати

Турек, Джексон і Кріс Паппас із Нью-Гемпширу виступили проти підвищення віку для отримання повних виплат. Паппас також заперечує проти скорочення виплат і приватизації програми. Рой Купер із Північної Кароліни не підтримує скорочення виплат і вважає, що заможні американці мають більше сплачувати до системи, хоча конкретного механізму не назвав.

Республіканець Енді Барр із Кентуккі закликав не змінювати правила для нинішніх пенсіонерів та шукати двопартійні рішення для молодших поколінь, зокрема заохочувати приватні й корпоративні пенсійні заощадження. Курт Алме з Монтани запропонував спрямовувати на Social Security кошти, заощаджені завдяки боротьбі з марнотратством, шахрайством і зловживаннями в інших сферах державних витрат.

Деякі політики підтримали скасування федерального податку з виплат Social Security. За оцінкою Комітету за відповідальний федеральний бюджет, опублікованою в липні, таке рішення без заміщення втрачених надходжень коштувало б Social Security близько 1 трлн доларів за десять років, а Medicare — ще 700 млрд доларів.

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