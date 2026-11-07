在美国，来自民主党和共和党的新当选参议员就如何维持社会保障计划的全额福利提出了不同方案。据《财富》报道，下一届国会中将有17名新参议员参与讨论该计划的资金缺口问题。

根据预测，社会保障信托基金可能在2032年底耗尽。此后，工资税收入将只能覆盖约78%的计划福利。如果国会不采取行动，这可能导致福利自动削减约22%。2026年当选并获得完整任期的参议员将任职至2033年1月。

调整税收上限

部分民主党人支持取消或提高缴纳社会保障税的收入上限。目前，该税适用于每年收入中的前184,500美元。来自伊利诺伊州的朱莉安娜·斯特拉顿、来自爱荷华州的乔什·图雷克、来自缅因州的特洛伊·杰克逊以及来自密歇根州的阿卜杜勒·埃尔-赛义德都支持取消这一限制。

来自得克萨斯州的詹姆斯·塔拉里科提议，对年收入超过40万美元的人取消上限。来自明尼苏达州的佩吉·弗拉纳根支持参议员伯尼·桑德斯提出的《社会保障扩展法案》：该法案规定对超过25万美元的收入征税、逐步取消上限并提高福利。

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根据社会保障精算师的估算，如果从2027年起全面取消上限，同时不相应提高针对额外征税收入的福利，可能能够弥补该计划未来75年预测资金缺口的约58%。

退休年龄和福利

图雷克、杰克逊和来自新罕布什尔州的克里斯·帕帕斯反对提高领取全额福利的年龄。帕帕斯还反对削减福利和将该计划私有化。来自北卡罗来纳州的罗伊·库珀不支持削减福利，并认为富裕美国人应向该体系缴纳更多资金，但他没有说明具体机制。

来自肯塔基州的共和党人安迪·巴尔呼吁不要改变现有退休人员的规则，并为年轻一代寻求两党解决方案，包括鼓励私人和企业退休储蓄。来自蒙大拿州的库尔特·阿尔梅提议，将通过打击政府其他支出领域的浪费、欺诈和滥用而节省的资金投入社会保障计划。

一些政治人士支持取消对社会保障福利征收的联邦税。根据负责任联邦预算委员会7月公布的估算，如果不弥补损失的收入，这一决定将在十年内使社会保障计划损失约1万亿美元，并使医疗保险损失另外7000亿美元。

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