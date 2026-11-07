W USA nowo wybrani senatorowie Partii Demokratycznej i Republikańskiej przedstawili różne podejścia do zachowania pełnych świadczeń w ramach programu Social Security. Jak informuje Fortune, w kolejnym składzie Kongresu 17 nowych członków Senatu włączy się do dyskusji o niedoborze finansowania programu.

Według prognoz fundusz powierniczy Social Security może wyczerpać się pod koniec 2032 roku. Po tym czasie wpływy z podatków od wynagrodzeń będą pokrywać około 78% planowanych świadczeń. Może to doprowadzić do automatycznego obniżenia świadczeń o około 22%, jeśli Kongres nie podejmie decyzji. Senatorowie wybrani na pełną kadencję w 2026 roku będą sprawować mandat do stycznia 2033 roku.

Zmiana limitu podatkowego

Część demokratów popiera zniesienie lub podwyższenie limitu dochodów objętych podatkiem na Social Security. Obecnie podatek ten dotyczy pierwszych 184 500 dolarów rocznych zarobków. Juliana Stratton z Illinois, Josh Turek z Iowa, Troy Jackson z Maine i Abdul El-Sayed z Michigan poparli zniesienie tego ograniczenia.

James Talarico z Teksasu proponuje zniesienie limitu dla osób zarabiających ponad 400 tys. dolarów. Peggy Flanagan z Minnesoty popiera ustawę senatora Berniego Sandersa Social Security Expansion Act, która przewiduje objęcie podatkiem zarobków powyżej 250 tys. dolarów, stopniowe zniesienie limitu oraz zwiększenie świadczeń.

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Według szacunków aktuariuszy Social Security pełne zniesienie limitu od 2027 roku bez odpowiadającego temu zwiększenia świadczeń za dodatkowo opodatkowane dochody mogłoby pokryć około 58% prognozowanego 75-letniego niedoboru programu.

Wiek emerytalny i świadczenia

Turek, Jackson i Chris Pappas z New Hampshire sprzeciwili się podwyższeniu wieku uprawniającego do otrzymania pełnych świadczeń. Pappas sprzeciwia się także obniżkom świadczeń i prywatyzacji programu. Roy Cooper z Karoliny Północnej nie popiera obniżek świadczeń i uważa, że zamożni Amerykanie powinni wpłacać do systemu więcej, choć nie wskazał konkretnego mechanizmu.

Republikanin Andy Barr z Kentucky wezwał, by nie zmieniać zasad dla obecnych emerytów oraz szukać ponadpartyjnych rozwiązań dla młodszych pokoleń, w tym zachęcać do prywatnych i pracowniczych oszczędności emerytalnych. Kurt Alme z Montany zaproponował kierowanie do Social Security środków zaoszczędzonych dzięki walce z marnotrawstwem, oszustwami i nadużyciami w innych obszarach wydatków publicznych.

Niektórzy politycy poparli zniesienie federalnego podatku od świadczeń Social Security. Według oceny Komitetu na rzecz Odpowiedzialnego Budżetu Federalnego, opublikowanej w lipcu, taka decyzja bez zastąpienia utraconych wpływów kosztowałaby Social Security około 1 bln dolarów w ciągu dziesięciu lat, a Medicare kolejne 700 mld dolarów.

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