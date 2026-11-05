在波兰，众议院行政与内务委员会对法律与公正党（PiS）议员提出的针对内政与行政部长马尔钦·凯尔温斯基的不信任动议作出了负面评价。21名议员投票支持对该倡议作出负面意见，12人反对，无人弃权，Interia报道。

PiS议员提交了对波兰内政部长表示不信任的动议。该党代表帕维尔·赫雷尼亚克在会议上表示，在凯尔温斯基领导下，该部据称已成为与反对派、独立机构、协会和媒体进行政治斗争的工具。他还声称，部长的行为损害了公民对波兰执法部门的信任。

部长的回应

凯尔温斯基回应称，这已经是PiS第三次提出要求其辞职的倡议。他表示，他将此视为对其纠正该部门前任领导层遗留的安全领域问题工作的认可。

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部长还驳斥了有关警察出现在宪法法庭附近的指责。他表示，执法人员在那里是为了确保法律得到遵守，并保护大楼及聚集在大楼前的人员。会议期间，PiS议员马柳什·戈塞克因打断部长发言而数次受到警告；议员塞巴斯蒂安·卡莱塔则因其行为被逐出会议。

此前的罢免尝试

6月，众议院已否决了PiS提出的针对凯尔温斯基的类似不信任动议。当时，该党代表指责部长在危机情况下行动不足，并导致公众对国家机构的信任下降。

当前倡议也与围绕宪法法庭的事件有关。PiS批评内政部长应对危机情况的方式，以及他对关键国家机构的监督。

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