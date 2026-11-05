W Polsce sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych negatywnie oceniła inicjatywę posłów Prawa i Sprawiedliwości (PiS) dotyczącą wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Za negatywną opinią w sprawie inicjatywy zagłosowało 21 posłów, przeciw było 12, nikt nie wstrzymał się od głosu, informuje Interia.

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa polskiego MSW złożyli posłowie PiS. Przedstawiciel partii Paweł Hreniak oświadczył podczas posiedzenia, że pod kierownictwem Kierwińskiego ministerstwo miało rzekomo stać się narzędziem politycznej walki z opozycją, niezależnymi instytucjami, stowarzyszeniami i mediami. Twierdził również, że działania ministra podważają zaufanie obywateli do polskich służb.

Odpowiedź ministra

Kierwiński odpowiedział, że jest to już trzecia inicjatywa PiS dotycząca jego odwołania. Jak zaznaczył, odbiera ją jako uznanie pracy nad naprawą problemów w sferze bezpieczeństwa, które pozostały po poprzednim kierownictwie resortu.

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Minister odrzucił również zarzuty dotyczące obecności policji przy Trybunale Konstytucyjnym. Oświadczył, że funkcjonariusze byli tam, aby zapewnić przestrzeganie prawa oraz ochronę budynku i osób zgromadzonych przed nim. Podczas posiedzenia poseł PiS Mariusz Gosek był kilkakrotnie upominany za przerywanie wystąpienia ministra, a poseł Sebastian Kaleta został wykluczony z posiedzenia z powodu swojego zachowania.

Poprzednia próba odwołania

W czerwcu Sejm odrzucił już podobny wniosek PiS o wotum nieufności wobec Kierwińskiego. Wówczas przedstawiciele partii oskarżali ministra o niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych i obniżenie zaufania do instytucji państwowych.

Obecna inicjatywa jest również związana z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego. PiS krytykowało sposób reagowania szefa MSW na sytuacje kryzysowe oraz jego nadzór nad kluczowymi instytucjami państwowymi.

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