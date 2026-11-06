Agencja S&P Global Ratings obniżyła długoterminowy rating kredytowy Polski w walucie krajowej z „A” do „A-”. Jednocześnie długoterminowy rating kraju w walucie obcej został potwierdzony na poziomie „A-”. Perspektywy dla obu ratingów pogorszono ze stabilnych do negatywnych, informuje RMF24.

Ryzyka dla finansów publicznych

W S&P wyjaśniono negatywną perspektywę ryzykiem, że znaczny deficyt budżetowy i rosnący dług publiczny mogą ograniczyć możliwości władz w reagowaniu na przyszłe wstrząsy. Według agencji może to uczynić Polskę bardziej podatną na zmiany nastrojów inwestorów lub zmusić kraj do rygorystycznego dostosowania fiskalnego, które wywierałoby presję na wzrost gospodarczy.

Agencja oczekuje, że w ciągu najbliższych dwóch–trzech lat polska gospodarka będzie rosła w tempie około 3%. Wzrost, zgodnie z prognozą S&P, będą wspierać silny popyt krajowy i eksport. Jednocześnie sytuacja budżetowa w Polsce w najbliższych latach pozostanie szczególnie słaba, uważają w agencji.

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Prognozy deficytu i długu

S&P prognozuje, że średni deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych Polski przekroczy 6% PKB. Dług netto tego sektora, według wyliczeń agencji, może osiągnąć 70% PKB pod koniec dekady. W S&P zauważono również, że polaryzacja polityczna utrudnia konsolidację fiskalną.

Agencja może obniżyć rating Polski, jeśli utrzymujące się nierównowagi fiskalne i narastanie długu będą zwiększać ryzyko dla wzrostu gospodarczego poprzez spadek zaufania inwestorów, wzrost kosztów pożyczek lub rygorystyczne wymuszone dostosowanie fiskalne. Wśród innych ryzyk S&P wymienia możliwą eskalację wojny prowadzonej przez Federację Rosyjską — państwo-agresora — przeciwko Ukrainie, która mogłaby zwiększyć presję na polskie finanse publiczne i perspektywy wzrostu gospodarczego.

Powrót perspektywy do stabilnej jest możliwy, jeśli polski rząd podejmie działania na rzecz trwałego i istotnego ograniczenia dużych deficytów budżetowych. Według agencji mogłoby to sprzyjać stopniowemu zmniejszaniu długu bez znaczącego negatywnego wpływu na wzrost gospodarczy.

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