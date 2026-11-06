Агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Польши в национальной валюте с «A» до «A-». В то же время долгосрочный рейтинг страны в иностранной валюте подтвержден на уровне «A-». Прогнозы по обоим рейтингам ухудшены со стабильных до негативных, сообщает RMF24.

Риски для государственных финансов

В S&P объяснили негативный прогноз риском того, что значительный бюджетный дефицит и рост государственного долга могут ограничить возможности властей реагировать на будущие потрясения. По оценке агентства, это может сделать Польшу более уязвимой к изменениям настроений инвесторов или вынудить страну прибегнуть к жесткой бюджетной корректировке, которая оказывала бы давление на экономический рост.

Агентство ожидает, что в течение ближайших двух-трех лет польская экономика будет расти примерно на 3%. Рост, согласно прогнозу S&P, будут поддерживать сильный внутренний спрос и экспорт. В то же время бюджетная ситуация в Польше в ближайшие годы останется особенно слабой, считают в агентстве.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Прогнозы дефицита и долга

S&P прогнозирует, что средний дефицит сектора государственного управления Польши будет превышать 6% ВВП. Чистый долг сектора государственного управления, по расчетам агентства, может достичь 70% ВВП в конце десятилетия. В S&P также отметили, что политическая поляризация осложняет бюджетную консолидацию.

Агентство может понизить рейтинг Польши, если устойчивые бюджетные дисбалансы и наращивание долга будут усиливать риски для экономического роста из-за снижения доверия инвесторов, удорожания заимствований или жесткой вынужденной бюджетной корректировки. Среди других рисков S&P называет возможную эскалацию войны Российской Федерации — государства-агрессора — против Украины, которая могла бы усилить давление на польские государственные финансы и перспективы экономического роста.

Возврат прогноза к стабильному возможен, если польское правительство примет меры для устойчивого и существенного сокращения крупных бюджетных дефицитов. По оценке агентства, это могло бы способствовать постепенному сокращению долга без значительного негативного влияния на экономический рост.

Читай нас в